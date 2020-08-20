Является ли настоящим договор о кредите, подписанный онлайн - ответ НБУ

Оформленный онлайн договор с финансовым учреждением равноценен обычному бумажному договору.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“Если вы оформили кредитный договор онлайн, использовав одноразовый пароль, то такой договор равноценен обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись. Поэтому не стоит пренебрегать своими обязательствами по кредиту, если он заключен в онлайн-формате”, – говорится в сообщении.

Что советует Нацбанк:

необходимо читать все документы при подписании договора с финансовой компанией. Онлайн – не исключение;

подписывая договор, в том числе с помощью одноразового пароля, вы берете на себя обязательство выполнять его условия. Поэтому важно внимательно прочитать документы, распечатать и сохранить экземпляр договора;

в документе должны быть прописаны все условия кредита – процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат;

не стоит пренебрегать информацией об обработке персональных данных. Ведь вы даете согласие на передачу информации о вас третьим лицам, например, органам государственной власти или коллекторским компаниям;

если вы берете кредит больше минимальной зарплаты (сейчас 4 723 грн), сроком более чем на один месяц, то финкомпания должна предоставить вам не только договор, но и паспорт потребительского кредита. В таком паспорте указывается реальная годовая процентная ставка и дополнительные комиссии;

если финансовое учреждение не выполняет условия договора, то необходимо обратиться с жалобой на имя руководства небанковского финансового учреждения. Не получите ответ – обращайтесь в Национальный банк Украины.

Справка Finance.ua:

Ранее в Нацбанке рассказали, на что обращать внимание при подписании договоров с банком.

В прошлом году Нацбанк принял новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах. Также в ведомстве утвердили рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей.

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