Является ли настоящим договор о кредите, подписанный онлайн - ответ НБУ

Оформленный онлайн договор с финансовым учреждением равноценен обычному бумажному договору.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“Если вы оформили кредитный договор онлайн, использовав одноразовый пароль, то такой договор равноценен обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись. Поэтому не стоит пренебрегать своими обязательствами по кредиту, если он заключен в онлайн-формате”, – говорится в сообщении.
Что советует Нацбанк:
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