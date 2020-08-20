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Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций на 329 миллионов долларов

Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций на 329 миллионов долларов

Украина увеличила на 328,79 млн долларов США общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года – J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Украина увеличила на 328,79 млн долларов общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 млрд долларов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.

“Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем. Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом”, – заявил министр финансов Сергей Марченко.

Справка Finance.ua:

  • В августе Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 миллиарда долларов.
  • По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году, Украина должна заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

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По материалам Финансовый клуб
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