"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами, заплатив в августе более 600 миллионов

ПАО “Центрэнерго” рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями, заплатив им в августе 610 миллионов 46 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что с целью поддержки государственных шахт “Центрэнерго” продало на аукционе электроэнергию на период до конца года.
“Полученное с продажи гарантийное обеспечение позволило рассчитаться с государственными шахтами.
В то же время, как мы сообщали ранее, компания обратилась к правительству по снижению цен на уголь до рыночного уровня. Ведь без такого шага убыточность генерации электроэнергии на государственном предприятии неизбежно приведет к цепной реакции относительно государственных шахт”, – добавили в компании.
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