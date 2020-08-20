"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами, заплатив в августе более 600 миллионов

ПАО “Центрэнерго” рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями, заплатив им в августе 610 миллионов 46 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с целью поддержки государственных шахт “Центрэнерго” продало на аукционе электроэнергию на период до конца года.

“Полученное с продажи гарантийное обеспечение позволило рассчитаться с государственными шахтами.

В то же время, как мы сообщали ранее, компания обратилась к правительству по снижению цен на уголь до рыночного уровня. Ведь без такого шага убыточность генерации электроэнергии на государственном предприятии неизбежно приведет к цепной реакции относительно государственных шахт”, – добавили в компании.