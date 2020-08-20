OPPO разрабатывает смартфон-слайдер с гибким дисплеем (схема)

Китайская компания OPPO размышляет над выпуском интересного смартфона: описание устройства появилось на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).
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Как можно видеть на иллюстрациях, речь идет об аппарате в формате слайдера. В сложенном виде пользователь получит весьма компактный гаджет с квадратным экраном, в раскрытом – полноразмерный смартфон.
Фото: portaltele.com.ua
Ключевой особенностью новинки станет гибкий дисплей, скрывающийся внутри корпуса. Таким образом, в раскрытом состоянии владелец аппарата сможет взаимодействовать с единой сенсорной панелью без каких-либо швов или сочленений.
Фото: portaltele.com.ua
Интересно, что на патентных иллюстрациях не просматривается фронтальная камера. Не исключено, что устройство получит селфи-модуль, расположенный непосредственно за экраном. Что касается тыльной камеры, то она объединяет три оптических модуля, которые выстроены в ряд по горизонтали. Дактилоскопический сканер может быть интегрирован в область дисплея.
Пока OPPO только патентует необычный смартфон. Информации о возможных сроках его появления на коммерческом рынке нет.
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