АМКУ одобрил передачу в управление "Нафтогаза" шести государственных ТЭЦ

Антимонопольный комитет предоставил разрешение НАК “Нафтогаз Украины” на приобретение контроля над шестью государственными ТЭЦ. Имущественные комплексы теплоцентралей будут переданы от Фонда государственного имущества Украины в управление “Нафтогаза”.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным пресс-службы, передаются следующие ТЭЦ: ГП “Северодонецкая ТЭЦ”, АО “Одесская ТЭЦ”, АО “Криворожская ТЦ”, АО “Херсонская ТЭЦ”, АО “Николаевская ТЭЦ”, АО “Днепровская ТЭЦ”.

Кабинет Министров одобрил проект закона “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”.

В перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации, вошел НАК “Нафтогаз Украины”.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% – выше их реальной стоимости.