Сытник заявил, что убытки по делу Приватбанка составляют более 100 миллиардов

Сумма убытков в рамках уголовного дела в отношении ПриватБанка составляет более 100 млрд гривен.

Об этом сообщил в интервью Радио НВ директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

“Дело (ПриватБанка. – Ред.) на стадии досудебного расследования. Дело очень большое, и чтобы подробно рассказывать, нужно много времени, и самое главное – мы стараемся минимально давать информацию, чтобы не создавать препятствия для расследования. Но мы понимаем и осознаем, что это дело в зоне внимания экспертов, общества, международных партнеров, поэтому мы делаем все, чтобы дело двигалось как можно быстрее”, – сказал он.

Сытник отметил, что если говорить об убытках, которые исследуются в рамках уголовного производства, то это больше 100 млрд грн.

“И это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная, потому что по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями”, – сказал Сытник.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров “ПриватБанка” (самые крупные – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. В ответ на это Кабмин, Нацбанк и ПриватБанк сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что ПриватБанк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.