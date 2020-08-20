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Шевченко: НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса

Шевченко: НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк будет продолжать последовательную монетарную политику и политику гибкого обменного курса.

Об этом он сказал во время встреч с представителями международных инвестиционных учреждений, передает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

“Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и будем прилагать усилия, чтобы вовремя и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса”, – подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что Национальный банк в своей работе с инвесторами будет руководствоваться принципами прозрачности и партнерства.

Справка Finance.ua:

  • Глава Нацбанка Кирилл Шевченко опроверг слухи о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По его словам, эти опасения не оправдались и о них стоит забыть.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца года курс валют будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 гривен.

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По материалам Економічна Правда
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