Шевченко: НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк будет продолжать последовательную монетарную политику и политику гибкого обменного курса.
Об этом он сказал во время встреч с представителями международных инвестиционных учреждений, передает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.
“Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и будем прилагать усилия, чтобы вовремя и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса”, – подчеркнул Шевченко.
Он добавил, что Национальный банк в своей работе с инвесторами будет руководствоваться принципами прозрачности и партнерства.
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