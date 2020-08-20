0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

Фонд гарантирования снова попытается продать масляные активы "Дельта Банка"

Фонд гарантирования снова попытается продать масляные активы "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил, что 31 августа состоится повторная продажа пула активов АО “Дельта Банк” на площадке “Дебтекс Украина”, начальная цена лота – 460,26 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что в составе пула – 14 прав требования по кредитным договорам и 7 имущественных прав по кредитам, а также дебиторская задолженность.

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка и АО “Укрэксимбанк”.

Начальная цена лота – 460,26 млн грн. Торги пройдут по голландской моделью аукциона.

“Речь идет о продаже именно кредитов и прав требования, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге по ним. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами.

В частности, в залоге по кредитам в составе пула: коммерческая недвижимость общей площадью 39,354 м² и земельный участок площадью 8,58 га, на котором расположена эта недвижимость; действующий масложировой производственный комплекс с доступом к подъездным железнодорожным путям и морскому транспортному порта; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перегрузке зерновых и двустороннего пирса; действующий масложировой комбинат по производству маргарина, подсолнечного масла и майонеза, расположенный на 5,34 га промышленных земель рядом с железнодорожными путями”, – пояснили в ФГВФЛ.

Все эти объекты расположены в Одесской области.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.