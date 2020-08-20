Фонд гарантирования снова попытается продать масляные активы "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил, что 31 августа состоится повторная продажа пула активов АО “Дельта Банк” на площадке “Дебтекс Украина”, начальная цена лота – 460,26 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что в составе пула – 14 прав требования по кредитным договорам и 7 имущественных прав по кредитам, а также дебиторская задолженность.

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка и АО “Укрэксимбанк”.

Начальная цена лота – 460,26 млн грн. Торги пройдут по голландской моделью аукциона.

“Речь идет о продаже именно кредитов и прав требования, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге по ним. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами.

В частности, в залоге по кредитам в составе пула: коммерческая недвижимость общей площадью 39,354 м² и земельный участок площадью 8,58 га, на котором расположена эта недвижимость; действующий масложировой производственный комплекс с доступом к подъездным железнодорожным путям и морскому транспортному порта; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перегрузке зерновых и двустороннего пирса; действующий масложировой комбинат по производству маргарина, подсолнечного масла и майонеза, расположенный на 5,34 га промышленных земель рядом с железнодорожными путями”, – пояснили в ФГВФЛ.

Все эти объекты расположены в Одесской области.