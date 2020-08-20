Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков продолжилось

Как и ожидалось, валютные торги четверга прошли достаточно активно. В целом, за день доллар чуть подорожал с утренних 27,47/27,50 до 27,495/27,52 гривен к концу сессии. Компании продолжают закрывать свои расчеты с внешними и внутренними контрагентами перед окончанием месяца и это отражается на характере и статистике торгов.
Сегодня противостояние курсовых интересов крупных игроков продолжилось, что приводило к периодическим перекосам спроса и предложения валюты в моменты выхода этих клиентов и банков на рынок. Но в целом, покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу и это не потребовало вмешательства регулятора. Поэтому Нацбанк сегодня в торгах не участвовал, предпочитая просто наблюдать за происходящим со стороны.
Ход торгов:
В самом начале сессии котировки постепенно начали снижаться за счет превышения предложения и доллар просел в первый час торгов с 27,47/27,50 гривен до 27,455/27,48 к 11:00. Не особо изменилась ситуация и к 12 часам, что позволило гривне еще укрепиться до уровня 27,44/27,465.
Но затем постепенно на торги стали выходить основные покупатели, которые явно выжидали “дна” по курсу и за счет роста спроса к обеду котировки выросли до 27,445/27,47 гривен с явной тенденцией к дальнейшему росту. Отсутствие дополнительного предложения позволило оставшимся продавцам и спекулянтам подтянуть котировки до 27,46/27,485 к 15 часам и до 27,495/27,52 гривен за доллар к окончанию сессии.
НБУ на рынок сегодня с интервенциями не выходил.
Главные события 27 августа на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,45 / 27,48
евро – 32,44 / 32,47
российский рубль – 0,3652 / 0,3657
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1781 / 1,1783
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