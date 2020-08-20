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Porsche представил разгоняющийся до 315 километров седан (фото)

Porsche представил разгоняющийся до 315 километров седан (фото)

Немецкий автопроизводитель Porsche представил новый седан 2021 Porsche Panamera со скоростью до 315 километров в час.

В автомобиле установлен 4-литровый твин-турбо двигатель V8 с мощностью в 620 лошадиных сил и крутящим моментом в 604 Нм.

Компания утверждает, что суперкар может разогнаться до 96 км в час всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость седана не превышает 315 км/час.


Фото: carbuzz.com

В салоне суперкара установлен 31-сентиметровый сенсорный экран с функциями навигации и точкой доступа к WiFi.


Фото: carbuzz.com

Производство 2021 Porsche Panamera запланировано на начало следующего года. Тогда также планируют предоставить больше деталей относительно ценовой категории автомобиля. Первые доставки ожидаются уже следующей весной.

По материалам УКРИНФОРМ
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