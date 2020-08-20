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День финансов, 27 августа: о росте цены на газ для населения, виртуальных картах, о новых рассчетах соцвыплат

День финансов, 27 августа: о росте цены на газ для населения, виртуальных картах, о новых рассчетах соцвыплат

Четверг, 27 августа, дал ответы на такие вопросы:

На сколько выросла цена на газ для населения? В рамках месячного контракта в сентябре цена газа у НАК “Нафтогаз Украины” выросла на 45%. Рост цены эксперты рынка прогнозировали еще с июля, когда цена газа составляла 2,75 грн за куб. м с НДС, то есть за последние два месяца рост цен превысил 70%.

Как планируют рассчитывать по-новому соцвыплаты, алименты и пенсии? Кабмин подготовил новый расчет пенсий, штрафов и социальных выплат с 2021 года. Вместо прожиточного минимума, ряд выплат, а именно тех, которые не являются основным доходом граждан, хотят прикрепить к базовой величине для соцвыплат и базовой величине для денежных платежей и взысканий.

Как проверить информацию о пенсии и страховом стаже? Украинцы с помощью приложения “Пенсионный фонд” могут воспользоваться рядом услуг, не выходя из дома. Информацию можно получить в приложении: о своей пенсии, о начисленной заработной плате, стаже, также проверить реестр застрахованных лиц.

Зачем нужны виртуальные банковские карты? Наряду с традиционным пластиком украинские банки предлагают клиентам и виртуальные карты. Что это за карты, как на них можно хранить деньги? Finance.ua изучил, зачем нужны виртуальные карты, в чем их плюсы и где их можно оформить.

Узнать все о виртуальных банковских картах 🧐

Кто ответственен за благополучие украинцев? Госстат в публикации “Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году” сообщает, что 7,6% респондентов заявили, что за их благосостояние ответственность сполна несет государство, а 3,1% украинцев считают, что за свое благосостояние ответственны исключительно они сами. Больше всего украинцев (63,8%) считают, что за их благосостояние должно нести ответственность как государство, так и они сами.

Чтобы быть всегда в курсе событий финансовой жизни страны, аналитик Finance.ua Алексей Козырев ответил на актуальные и интересующие всех вопросы о том, что происходит с ценами на золото и серебро и чего ожидать от курса.

По материалам Finance.UA
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