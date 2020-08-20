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Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными

Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными

Большинство украинцев считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Проведенное социологическое исследование свидетельствует о том, что:

  • 83% процента потребителей считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости;
  • почти 90% выступают категорически против дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги;
  • украинцы выступают категорически против повышения тарифов на коммунальные услуги даже в условиях риска срыва отопительного сезона.

Ожидания респондентов:

  • 30% респондентов ожидают успешного прохождения отопительного сезона, несмотря на задолженность, сложившуюся на рынках энергетики и коммунальных услуг;
  • 24,2% опрошенных считают, что существуют риски перерывов в поставках энергоносителей из-за накопленной задолженности.

Возможность списания долгов:

  • 54,4% выступают против списания задолженности бытовых потребителей перед поставщиками коммунальных услуг;
  • 23,9% опрошенных поддерживают списание долговых обязательств.

“Таким образом, потребители занимают достаточно последовательную позицию. Она заключается в том, что нельзя списывать долги неплательщикам, так как есть большая доля людей, которые выискивали возможности для оплаты. Итак, перед действующей властью остается единственная возможная альтернатива, которая может быть поддержана потребителями и позволит успешно провести отопительный сезон – это оздоровление финансового состояния коммунальных предприятий, а также обеспечение ликвидности газовой отрасли путем списания безнадежных долгов между участниками рынка”,- говорится в исследовании.

Справка Finance.ua:

  • Уровень оплаты услуг водоснабжения и водоотведения за июль составил 99% (в том числе населения – 98%).
  • В парламенте планируют законодательно урегулировать долги на рынке газа, уже подано два законопроекта – основной и альтернативный.

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По материалам Finance.UA
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