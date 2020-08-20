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В Минсоцполитики раскрыли планы относительно прожиточного минимума

В Минсоцполитики раскрыли планы относительно прожиточного минимума

Минсоцполитики предлагает Минфину повышение прожиточного минимума и надеется, что оптимальный вариант, который будет обеспечен финансовыми ресурсами и позволит увеличить социальные выплаты, будет найден.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга.

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“Идет бюджетный процесс, и Министерство социальной политики подало бюджетный запрос в Министерство финансов, которому предложило увеличенные темпы роста прожиточного минимума в Украине”, – сказала Лазебная.

Она отметила, что сегодня в Украине есть реальный (фактический) прожиточный минимум, а есть тот, который правительство может обеспечить и который является основой для начисления пенсий и различных видов социальных пособий.

“Сегодня у нас есть дискуссии, но мы надеемся, что найдем тот оптимальный и лучший вариант, который будет обеспечен финансовыми ресурсами, но в результате которого все же все виды социальной помощи и пенсий будут повышены”, – подчеркнула министр.

По материалам Espreso.tv
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