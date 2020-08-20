В Украине хотят ужесточить наказание за доведение зданий до аварийного состояния

В Украине планируют ужесточить наказание за доведение домов до аварийного состояния.
На сайте Верховной Рады был зарегистрирован соответствующий законопроект №3003а.
Как сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова на своей странице в FACEBOOK, есть нередкие случаи, когда объекты, которые могут и должны служить гражданам и государству, сознательно и умышленно доводятся до разрушения для получения материальной выгоды от их продажи за бесценок.
“Помимо финансовых убытков, которые терпит человек и государство от таких действий, разрушение зданий и сооружений угрожает непосредственно жизни и здоровью человека”, – добавляет нардеп.
По ее словам, противодействие доведению до разрушения домов и сооружений различного назначения и типа обеспечит не только безопасность общине и сохранит государственный бюджет от соответствующих убытков, но и сохранит архитектурные и исторические ценности, которые сейчас намеренно доводятся до разрушения.
Какое наказание предлагают депутаты:
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