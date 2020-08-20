В Украине хотят ужесточить наказание за доведение зданий до аварийного состояния

В Украине планируют ужесточить наказание за доведение домов до аварийного состояния.

На сайте Верховной Рады был зарегистрирован соответствующий законопроект №3003а.

Как сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова на своей странице в FACEBOOK, есть нередкие случаи, когда объекты, которые могут и должны служить гражданам и государству, сознательно и умышленно доводятся до разрушения для получения материальной выгоды от их продажи за бесценок.

“Помимо финансовых убытков, которые терпит человек и государство от таких действий, разрушение зданий и сооружений угрожает непосредственно жизни и здоровью человека”, – добавляет нардеп.

По ее словам, противодействие доведению до разрушения домов и сооружений различного назначения и типа обеспечит не только безопасность общине и сохранит государственный бюджет от соответствующих убытков, но и сохранит архитектурные и исторические ценности, которые сейчас намеренно доводятся до разрушения.

Какое наказание предлагают депутаты:

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах – штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или наказывается общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок;

умышленное доведение многоквартирного дома или другого строительного сооружения с совместной формой собственности до состояния разрушения из корыстных мотивов или в интересах третьих лиц, совершение физ- или юрлицом действия или бездействия, которые привели или могут привести к разрушению – штраф от 1 500 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой;

действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или такие, которые причинили имущественный вред в особо крупных размерах, или если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Справка Finance.ua:

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