Chevrolet показал тизер нового электрического кроссовера Bolt EUV. Его продажи начнутся летом 2021 года.
Название Bolt EUV расшифровывается как “Electric Utility Vehicle”. Точно так когда-то поступила немецкая компания BMW, выпустившая SAV (Sport Activity Vehicles).
К сожалению, Chevrolet пока ничего не говорит про свои новые электромобили. Известно только, что они станут первыми машинами этого бренда, которые получат передовую технологию Super Cruise. Это технология управлением автомобилем без рук на шоссе. Так Chevrolet дразнит фанатов электромобилей Tesla.
Bolt EUV построят на базе электромобиля Buick Velite 7, который недавно дебютировал в Китае. У него запас хода составляет 500 км. Длина Buick Velite 7 равняется 4,26 м, ширина – 1,77 м, высота – 1,62 м, а колесная база – 2,68 м. Примерно такие же размеры будут и у Bolt EUV.
Таким образом, кроссовер Chevrolet Bolt EUV по своим размерам будет немного больше, чем Bolt EV.
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