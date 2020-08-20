Американское правительство инвестирует 1 миллиард долларов в искусственный интеллект

В соответствии со своим предыдущим обязательством Белый дом объявляет об инвестициях в размере 1 миллиарда долларов в два наиболее многообещающих технологических направления: искусственный интеллект и квантовые вычисления.

В прошлом году администрация Трампа выпустила распоряжение об ИИ, в котором объявила о своем намерении укрепить доминирующее положение США в этой области, но в указе мало что касалось финансирования ее планов. В феврале этого года администрация Трампа призвала к 2022 году инвестировать более двух миллиардов долларов в не связанный с обороной ИИ и квантовые исследования.

Новая инициатива Белого дома профинансирует ряд научно-исследовательских центров академического и частного секторов, связанных с федеральными агентствами, для работы над фундаментальными проблемами и «достижения трансформационных достижений» по таким темам, как квантовые вычисления, машинное обучение и компьютерное зрение.

В своем заявлении технический директор из США Майкл Крациос назвал эти институты «центрами мирового класса для ускорения американских инноваций и создания американской рабочей силы 21 века».

Пять исследовательских институтов искусственного интеллекта при Национальном научном фонде (NSF) получат по 20 миллионов долларов каждый, а также два других института, являющихся партнерами Министерства сельского хозяйства США. Центры искусственного интеллекта будут созданы в рамках партнерства с существующими академическими исследовательскими группами в Университете Колорадо, Техасском университете, Университете Оклахомы, Массачусетском технологическом институте, Калифорнийском университете в Дэвисе и двумя разными группами в Университете Иллинойса.

Пять новых связанных с Министерством энергетики центров, специализирующихся на квантовой информатике, получат дотации в размере 625 миллионов долларов в течение пяти лет. Во время разговора по поводу новой инициативы заместитель министра науки США Пол Даббар утверждал, что квантовая наука может оказаться даже более влиятельной, чем искусственный интеллект для национальных интересов США.