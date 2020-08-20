0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн

Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн

Август уже почти закончился, а ряд региональных газсбытов только сейчас обнародовали цены на газ. Она составила 4,5 грн за кубометр.

Об этом сообщается на сайте “ГазПравда”.

Какие цены предлагали:

  • самую низкую цену за кубометр природного газа населению в августе предложила компания TAS Energy – 2,67 грн, тогда как у ГК “Нафтогаз Украины”, “дочки” НАК “Нафтогаз Украины”, – 3,24 грн;
  • в большинстве других газоснабжающих компаний цены колебались в пределах от 4,2 грн (ООО “Кременчуггаз-поставка”) до 4,7 (ООО “Газовик”).
  • газсбы, аффилированные с облгазами, которые пользуются брендом “Региональной газовой компании”, выставили одну цену – 4,49 грн за кубометр.

В документе также отмечается, что, согласно законодательству, газоснабжающие компании должны обнародовать цену еще за пять дней до начала месяца – до 26 июля, однако до наступления августа цену назвала только ГК “Нафтогаз Украины”, тогда как большинство газсбытов сделали это с очень большой задержкой.

Об изменении цены поставщики должны сообщать за пять дней до нового месяца, напоминают исследователи.

Справка Finance.ua:

  • НАК “Нафтогаз Украины” поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу “годовой” составляла 4,73 грн за куб. об.
  • Механизм смены поставщика газа в условиях открытия рынка газа для населения максимально упрощен.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.