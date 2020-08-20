Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн

Август уже почти закончился, а ряд региональных газсбытов только сейчас обнародовали цены на газ. Она составила 4,5 грн за кубометр.

Об этом сообщается на сайте “ГазПравда”.

Какие цены предлагали:

самую низкую цену за кубометр природного газа населению в августе предложила компания TAS Energy – 2,67 грн, тогда как у ГК “Нафтогаз Украины”, “дочки” НАК “Нафтогаз Украины”, – 3,24 грн;

в большинстве других газоснабжающих компаний цены колебались в пределах от 4,2 грн ( ООО “Кременчуггаз-поставка”) до 4,7 ( ООО “Газовик”).

газсбы, аффилированные с облгазами, которые пользуются брендом “Региональной газовой компании”, выставили одну цену – 4,49 грн за кубометр.

В документе также отмечается, что, согласно законодательству, газоснабжающие компании должны обнародовать цену еще за пять дней до начала месяца – до 26 июля, однако до наступления августа цену назвала только ГК “Нафтогаз Украины”, тогда как большинство газсбытов сделали это с очень большой задержкой.

Об изменении цены поставщики должны сообщать за пять дней до нового месяца, напоминают исследователи.

Справка Finance.ua:

НАК “Нафтогаз Украины” поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС . В августе цена газа по тарифу “годовой” составляла 4,73 грн за куб. об.

Механизм смены поставщика газа в условиях открытия рынка газа для населения максимально упрощен.

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