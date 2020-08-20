Больницам могут снизить выплаты за безосновательные госпитализации с COVID-19

Министерство здравоохранения Украины может снизить финансирование больниц, которые манипулируют безосновательными госпитализациями пациентов с диагнозом COVID-19. Для этого введут понижающий коэффициент.
Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, больницам не платят за количество пациентов с COVID-19 или вылеченных по “ковидному пакету”, поэтому повышая число госпитализаций, нельзя получать больше денег.
“Сумма средств, которая выплачивается учреждениям здравоохранения, вообще не зависит от количества больных COVID-19 или пациентов с подозрением, находящихся в этом учреждении. Мы, наоборот, сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательную госпитализацию”, – заявил Ляшко.
Он уточнил, что больницам платят за количество бригад – по 17 тысяч гривен в месяц на бригаду из реаниматологов, инфекционистов и медсестер. Они формируются на определенное количество коек, занятых пациентами.
“Если, скажем, в инфекционной больнице 10 бригад, она получает 1,7 млн гривен в месяц, если больше – получает больше. Мы не включаем в борьбу с коронавирусом все больницы сразу, чтобы не распылять весь ресурс и медицинскую помощь”, – добавил Ляшко.
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