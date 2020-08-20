В течение 15-20 лет угольная отрасль прекратит существование - эксперт

В течение 15-20 лет угольная отрасль прекратит существование, ее вытеснят возобновляемые источники энергии.
Об этом в эфире телеканала “ДОМ” заявил Алексей Рябчин, советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
«… в любом случае у нас в течение 15-20 лет угольная отрасль прекратит существование, и станет одной из первых отраслей, которая будет вытеснена развитием возобновляемых источников энергии. К этому нужно быть готовыми», – отметил Рябчин.
Он также добавил, что в Евросоюзе разрабатывают правила по переходу к так называемой «зеленой» экономике, в некоторых странах уже отказались от добычи угля. С конца 2021 года Европейский инвестиционный банк не будет рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива.
По словам советника вице-премьер-министра, Украина тоже планирует присоединиться к Европейскому зеленому курсу.
Рябчин также добавил, що Германия готова помочь профинансировать пилотные проекты по реструктуризации старопромышленных регионов по выводу шахт из эксплуатации. “Шахты закрыть – это, условно говоря, легко. У Украины есть такой опыт. Ты просто закрываешь шахту, выводишь оттуда оборудование и оставляешь там определённые водоотливы. А что делать с территорией? Что делать с людьми, что делать с шахтёрскими семьями? Что сделать со всей инфраструктурой, которая была – железнодорожные пути? Вот есть огромный накопленный опыт в Европе. Европа готова делиться этим опытом и финансировать реализацию такого опыта”, – добавил Рябчин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Укртелеком» закрывает сервис бесплатной электронной почты «Укрпост»Вчера, 20:21 - 802 43
Цена на электроэнергию в Украине на треть выше, чем в Европе – Еврокомиссия11 ч. назад - 1731 20
Повышение минимальной зарплаты увеличит налоговое бремя на бизнес - ЕБАВчера, 21:00 - 914 10
Убыточный "Энергоатом" хочет улучшить "имидж" за почти 1,5 млн грн15 ч. назад - 757 7
СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тыс. человек4 ч. назад - 1145 5
Отпуск по уходу за ребенком: что зачтется в страховой стаж12 ч. назад - 4192
Электромобиль Hong Guang MINI EV с ценником от $4000 уже собрал 50 тысяч предзаказовВчера, 22:00 - 3533
В Украине ввели RAB-тарифы на электроэнергию10 ч. назад - 2470
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев9 ч. назад - 1955 1
Как изменились цены в киевских новостройках летом (инфографика)11 ч. назад - 1805 3
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $57 ч. назад - 259 2
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2452 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3677
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2362 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1930 5