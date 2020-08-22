Когда есть риск потерять купленное в кредит жилье - мнение экспертов

Президент Владимир Зеленский ветировал закон, который предусматривал продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. В частности ипотечным.
У гражданина не могут забрать жилье, купленное в ипотеку, если это единственное место жительства. Запрет распространяется на квартиры не более 140 кв. м и дома, площадь которых не больше 240 кв. м.
Мораторий действовал с 2018 года. Депутаты предлагали продлить его до 1 января 2022 года. Нацбанк заявил, что это не позволит запустить доступные ипотечные кредиты.
“Долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тысячи договоров на 29 миллиардов гривен”, – отметили в НБУ.
Эксперты рассказали, как решить вопрос с проблемными валютными кредитами в Украине.
Ростислав Кравец, адвокат: Проблемы валютных заемщиков остаются нерешенными 12 лет, отмечает адвокат.
“В свое время именно государство не выполнило возложенные на него обязательства. В частности, не смогло гарантировать стабильность гривны, но при этом разрешило валютное кредитование. Из-за вето президента людей фактически разрешили лишать единственного жилья. В то же время большинство старых проблемных валютных кредитов уже выкупили различные финансовые компании за 1-5%. Сейчас их прибыль составляет не менее 5000%”, – говорит Кравец.
Валютные ипотечные кредиты надо пересчитывать и закрывать. Большинство заемщиков уже давно погасили свои обязательства. А банки в свое время рассчитывались с застройщиками в гривне, а не валюте.
“Ипотека в Украине нормально не работает из-за высоких ставок. Во всем мире такое кредитование не может существовать со ставками выше 3-4%. У нас это 15-20”, – говорит адвокат.
Алексей Лупоносов, финансовый аналитик: “Даже во время действия моратория на выселение из жилья люди теряли свое имущество. Речь идет о рейдерском захвате недвижимого имущества с использованием грубой силы. Были случаи, когда коллекторы меняли замки в квартире. Проблема в том, что у нас нет действенной службы, которая следила бы за исполнением соответствующего закона. А полиция только удостоверяет факт нарушения, но заемщикам от этого не легче. Банки уже давно продали проблемные кредиты компаниям, которые не боятся никаких законов”, – говорит Лупоносов.
По его словам, мораторий на выселение нужно отменять. Но этими вопросами должны заниматься исключительно банки с собственными службами безопасности, которые действуют в соответствии с законодательством. Коллекторов нужно запретить как явление.
Ведь проблемы с такими кредитами появились после того, как упала экономика. Люди не виноваты, что у нас были кризисные явления и обвалился курс гривны. Чем больше будет зарабатывать население, тем больше будет обращаться за ипотечными кредитами. Если не будет денег, то не помогут даже самые низкие ставки”, – поясняет аналитик.
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