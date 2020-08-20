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Украина довела запасы газа в ПХГ до 25 млрд куб. м

Украина довела запасы газа в ПХГ до 25 млрд куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 августа увеличился до 24,975 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО “Оператор ГТС Украины”.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 111,36 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение отчетных суток газ не отбирался.

При этом в данных за 25 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии – 42,19 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма – 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, цена на газ для населения в июле выросла на 7% по сравнению с месяцем ранее.

По материалам УНН
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