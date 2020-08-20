Браузер Chrome станет быстрее и удобнее в пользовании

Google сделал свой браузер Chrome быстрее и удобнее. В браузере появился ряд новшеств, включая совместное использование страниц QR-кодом и возможность редактировать PDF-файлы непосредственно в окне браузера. Появилась также функция открытия файла в отдельной вкладке вместо текущей при перетаскивании в окно браузера.

Об этом сообщает Tech Crunch.

Группировать вкладки станет проще и пользователям будет легче проводить серфинг в интернете с большим количеством вкладок. Теперь вкладки можно объединять в группы, присваивая им индивидуальные названия и разворачивая при необходимости. Эта функция уже прошла стадию бета-тестирования.

Вкладки на сенсорных устройствах можно сделать больше, что позволит их быстро организовывать и скрывать, а также легче просматривать. При повторном открытии вкладки пользователь может продолжить работу с того места, на котором остановился.

Ссылки в веб-браузере отправлять владельцам гаджетов на Android стало проще, потому что приложение получит функцию упрощенного обмена URL-адресами. Такая же возможность появится и в версии Chrome для Windows. Кроме того, разработчики заявляют о подготовке модификации двигателя приложения для ускорения загрузки страниц на 10%.

Ожидается, что фоновые вкладки браузера будут потреблять меньше ресурсов.