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Fitbit представил смарт-часы, которые мониторят уровень стресса (фото)

Fitbit представил смарт-часы, которые мониторят уровень стресса (фото)

Американская компания Fitbit представила умные часы Fitbit Sense.

Об этом сообщает Wareable.

Благодаря нескольким новым сенсорам смарт-часы могут мониторить уровень стресса, температуру и частоту дыхания.

Само устройство имеет 4-сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Его разрешение 336х336 пикселей. Также умные часы поддерживает голосовых ассистентов Google Assistant и Alexa и GPS.


Фото: Wareable

Пользователи устройства могут нырять на глубину до 50 метров. Быстро подзаряжающаяся батарея работает в течение шести дней.

Стоимость одного экземпляра составляет 329,99 доллара, а продажи начнутся в конце осени.


Фото: Wareable

По материалам УКРИНФОРМ
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