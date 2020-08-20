Fitbit представил смарт-часы, которые мониторят уровень стресса (фото)

Американская компания Fitbit представила умные часы Fitbit Sense.
Об этом сообщает Wareable.
Благодаря нескольким новым сенсорам смарт-часы могут мониторить уровень стресса, температуру и частоту дыхания.
Само устройство имеет 4-сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Его разрешение 336х336 пикселей. Также умные часы поддерживает голосовых ассистентов Google Assistant и Alexa и GPS.
Фото: Wareable
Пользователи устройства могут нырять на глубину до 50 метров. Быстро подзаряжающаяся батарея работает в течение шести дней.
Стоимость одного экземпляра составляет 329,99 доллара, а продажи начнутся в конце осени.
Фото: Wareable
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