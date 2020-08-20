Правительство предлагает оставить в управлении государства около 600 объектов - Шмыгаль

В перечень объектов, запрещенных к приватизации, входят около 600 госпредприятий.
Об этом сообщил в FACEBOOK Премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Правительство одобрило законопроект, определяющий перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов”, – заявил Шмыгаль.
По его словам, эти объекты определялись по следующим критериям: предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства; предприятия, являющиеся естественными монополиями, и предприятия, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.
“Среди таких объектов «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Укрзализныця», «Укрпочта» и другие”, – уточнил Шмыгаль.
По его словам, в государственной собственности останется и одно из главных космических предприятий страны – Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова. “За прошедшие годы на «Южмаше с формировалась задолженность в размере более 300 млн грн. Это долги как по зарплате работникам, так и по уплате налогов и сборов… Сегодня по поручению Президента мы урегулировали этот вопрос, определив порядок погашения задолженности по выплате заработной платы и ЕСВ”, – заявил премьер.
Он отметил, что стратегически важные предприятия останутся в управлении государства, а “проведение честной и прозрачной приватизации даст мощный толчок для развития экономики и бизнеса”.
“Передача неэффективных предприятий в управление частных управленцев принесет Украине дополнительные инвестиции и новые рабочие места”, – считает Шмыгаль.
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