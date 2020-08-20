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Межбанк: на рынке продолжались позиционные войны крупных игроков

Межбанк: на рынке продолжались позиционные войны крупных игроков

Как мы и предупреждали – валютные торги 26 августа прошли активно и динамично. Чувствуется, что клиенты спешат закрыть свои операции перед предстоящим завершением месяца и это добавляет как статистики торгов, так и работы банковским казначеям и дилерам.

С самого утра котировки постепенно начали снижаться за счет превышения предложения и курс ненадолго просел до отметки в 27,34/27,365 гривны за доллар, но первый выход НБУ с покупкой $20 млн по 27,35 гривен, а затем и повторное появление Нацбанка с ценником по 27,34 – быстро изъяли весь излишек валюты. Рынок стал разворачиваться и к 12 часам доллар подрос до 27,38/27,40 гривен, а на обед дилеры уже пошли при уровне 27,41/27,435.

Продавцов становилось все меньше и покупатели начали несколько нервничать, что позволило спекулянтам и некоторым самым стойким продавцам подтянуть доллар до 17,44/27,465 гривен к 14 часам, а затем до 27,45/27,475 к 16:00 и до 27,455/27,485 к концу сессии.

Сказать, что это трагично для рынка, мы не можем. Скорее, всё происходящее на межбанке в среду можно назвать позиционными войнами курсовых интересов крупных игроков. А Нацбанк в этой ситуации просто сглаживает колебания. Но при этом регулятор не имеет возможности активно пополнять резервы, так как малообъемный рынок и застой в украинской экономике не позволяют местному бизнесу активно наращивать внешнеэкономическую деятельность.

Главные события 26 августа на межбанке:

  1. Доллар вырос с утренних 27,38/27,41 гривен до 27,455/27,485 к концу дня;
  2. Нацбанк купил в первый раз $20 млн по 27,35 гривен, а затем и повторно вышел с ценником по 27,34 и приобрел по оценкам участников торгов еще порядка $ 16-25 млн;
  3. Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,3606 гривен, а официальный на 27 августа установлен на отметке 27,386 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,45 / 27,47
евро – 32,36 / 32,38
российский рубль – 0,3620 / 0,3625

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1815 / 1,1817

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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