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Убыточный "Энергоатом" хочет улучшить "имидж" за почти 1,5 млн грн

Убыточный "Энергоатом" хочет улучшить "имидж" за почти 1,5 млн грн

Оператор национальных АЭСНАЭК “Энергоатом”, который в 2020 году скатился в убытки, хочет заказать “имиджевую” печатную продукцию почти на 1,5 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий тендер в Prozorro.

Тендер предполагает заказ услуг по “печати информационно-разъяснительной и имиджевой полиграфической продукции ГП “НАЭК “Энергоатом”. Ожидаемая стоимость – 1 340 300 грн.

Также “Энергоатом” решил модернизировать свой веб-сайт и создать мобильное приложение. За такие услуги “Энергоатом” хочет отдать еще 2 213 604 грн.

Оба тендера обнародованы в один день – 21 августа.

Ранее УНН сообщал, что “Энергоатом” отдал на тендере 104 млн грн “техническому” участнику.

Также в июне сообщалось, что “Энергоатом” переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока № 5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таковых пока нет.

В этом году “Энергоатом” задекларировал чистый убыток в размере 2,65 млрд грн против 1,11 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Государственной компанией руководит Петр Котин, назначенный туда в марте 2020 года. За это время он дважды подавал изменения в декларации, так как его зарплата превышает установленный НАЗК “лимит”. В апреле этого года Котин получил 125,9 тыс. грн, тогда как в мае – 296 тыс. грн.

По материалам УНН
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