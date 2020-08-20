День финансов, 26 августа: неплатежеспособность банка "Аркада", продление карантина, повышение зарплат бюджетникам

Среда, 26 августа. НБУ признал банк “Аркада” неплатежеспособным. Вот что об этом удалось узнать:

Причина банкротства банка. НБУ признал банк “Аркада” неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.

Сколько вкладчиков “Аркады” вернут свои деньги. 72% вкладчиков банка, или 4746 человек, чьи вклады составляют менее гарантированной государством суммы – 200 тыс. грн, получат свои деньги в полном объеме. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах гарантированной суммы. Как сообщили в ФГВФЛ, деньги вкладчикам будут выплачивать не позднее 20-го рабочего дня. Средств у Фонда более чем достаточно.

СБУ расследует схемы в банке “Аркада”. Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка “Аркада”. Как сообщили в СБУ, если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, то виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности.

Киевгорстрой проведет аудит недостроев банка. Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК “Киевгорстрой” провести аудит жилых комплексов “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах” Фонда финансирования строительства под управлением банка “Аркада” с целью завершения строительства объектов. По результатам аудита инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства ЖК.

О других сегодняшних новостях:

В Украине продлили карантин. Кабмин продлил карантин до 31 октября 2020 года. Также предлагается усилить ограничительные меры на территории регионов. Планируют запретить проведение дискотек, работу ночных клубов. Кабмин также закрыл границы на въезд иностранцам. Решение начнет действовать с 00:00 29 августа по 28 сентября. Для кого границы останутся открытыми, читайте здесь.

Бюджетникам повысили зарплаты. Кабмин повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября. Должностной оклад работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки установлен в размере 2225 гривен (в соотношении к размеру минимальной зарплаты 5000 гривен – 44,5%). Должностной оклад работника 25 разряда составит 10 035 грн.

Курс гривны до конца года. Как сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин, до конца текущего года курс гривны останется близким к нынешним значениям. Положительное сальдо текущего счета подтверждает отсутствие фундаментальных факторов, влияющих на обесценение национальной валюты, а соответственно, и на усиление инфляционного давления.

Повышение пенсионного возраста женщинам. В Министерстве социальной политики сообщили, что у женщин пенсионный возраст составляет 59,5 лет. Пересматривать его пока не собираются. Как отмечается, пенсионный возраст должен соответствовать продолжительности жизни в Украине. В министерстве не исключают повышения пенсионного возраста в случае увеличения продолжительности жизни населения.