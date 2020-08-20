В "Борисполе" установили систему автоскрининга температуры за 1 миллион

В аэропорту “Борисполь” установили систему температурного скрининга, предоставленную украинским пограничникам Евросоюзом.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Общая стоимость оборудования составляет 1 миллион гривен.
Система температурного скрининга в течение нескольких дней уже работает на одном из направлений в аэропорту “Борисполь”.
Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции, поскольку дает возможность мгновенного бесконтактного измерения температуры у пассажиров на расстоянии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекордВчера, 05:54 - 6064 13
Повышение минимальной зарплаты увеличит налоговое бремя на бизнес - ЕБАВчера, 21:00 - 487 6
За неделю инспекторы Укртрансбезопасности насчитали 3,3 млн грн платы за перегрузки - КриклийВчера, 09:34 - 318 4
Цена на электроэнергию в Украине на треть выше, чем в Европе – ЕврокомиссияОколо часа назад - 235 3
Две трети украинцев считают себя бедными (инфографика)Вчера, 17:00 - 839 3
Глава совета НБУ спрогнозировал курс гривны до конца годаВчера, 12:00 - 2832 1
Стало известно, будут ли повышать пенсионный возраст женщинамВчера, 11:00 - 2265 1
Кабмин повысил зарплаты бюджетникамВчера, 16:01 - 2185
Цены на жилье на вторичном рынке снизились (инфографика)Вчера, 09:00 - 2054 1
В Украине продлили карантин до ноябряВчера, 15:00 - 1850 2
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2356 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3571
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2285 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1879 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1913 6