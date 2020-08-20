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В "Борисполе" установили систему автоскрининга температуры за 1 миллион

В "Борисполе" установили систему автоскрининга температуры за 1 миллион

В аэропорту “Борисполь” установили систему температурного скрининга, предоставленную украинским пограничникам Евросоюзом.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Общая стоимость оборудования составляет 1 миллион гривен.

Система температурного скрининга в течение нескольких дней уже работает на одном из направлений в аэропорту “Борисполь”.

Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции, поскольку дает возможность мгновенного бесконтактного измерения температуры у пассажиров на расстоянии.

По материалам Економічна Правда
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