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Кабмин одобрил приватизацию "Нафтогаза" и "Укрпошты"

Кабмин одобрил приватизацию "Нафтогаза" и "Укрпошты"

Кабинет министров одобрил проект закона “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”. Документ будет подан в Верховную Раду.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа.

Проект закона был подготовлен к заседанию 12 августа, но тогда был снят с рассмотрения. Окончательный вариант текста законопроекта отсутствует на Правительственном портале.

На заседании правительства министр экономики Сергей Петрашко озвучил количество объектов, которые не подлежат приватизации. Это количество совпадает с перечнем, который предлагалось принять две недели назад, по пунктам 1 и 2. Но количество отличается по пунктам 3 и 4.

Законопроектом предлагается утвердить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности:

  • перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (приложение 1) – 9 объектов. В него вошли НАК “Нафтогаз Украины” и “Укрпошта”.
  • Перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации (приложение 2) – 74 объекта. В список входили “Энергоатом”, “Укргидроэнерго”, “Укрэнерго”, Оператор газотранспортной системы Украины, “Восточный горно-обогатительный комбинат”.
  • Перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации (приложение 3) – 474 объекта (на заседании 12 августа планировалось включить 116 объектов).
  • Перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества (приложение 4) – 102 объекта (на заседании 12 августа планировалось включить 105 объектов).
По материалам РБК-Украина
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