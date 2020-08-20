По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,608 млн и 33,590 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 35), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,40-27,41 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 73,198 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,4500 – 10 000
27,4200 – 10 000
27,4200 – 50 000
27,4100 – 120 000
27,4000 – 12 000
27,4000 – 100 000
27,4000 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,3800 – 5 000
27,4000 – 20 000
27,4000 – 4 000
27,4000 – 4 000
27,4000 – 5 000
27,4000 – 20 000
27,4000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,4411 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,3690 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР подняла украинцам минималку до 5 тыс. грнВчера, 12:06 - 7037 16
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризацияВчера, 21:32 - 1225 13
В Украине за 10 лет цены в гривне на жилье выросли в два разаВчера, 20:02 - 1208 13
Новая почта запустила «Сейф-сервис»Вчера, 15:13 - 2341 10
Байден хочет поднять налоги для получающих больше $400 тысяч в годВчера, 12:15 - 941 8
В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекорд8 ч. назад - 2372
Новая почта запустила «Сейф-сервис»Вчера, 15:13 - 2341 10
Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли этоВчера, 17:05 - 1501 7
Цены на жилье на вторичном рынке снизились (инфографика)5 ч. назад - 1281 1
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризацияВчера, 21:32 - 1225 13
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2211 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3436
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2179 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1820 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1872 6