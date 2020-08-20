Игровая мышь Mindshunter Zephyr получила встроенный вентилятор и цену от $89

На краудфандинговой платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска игровой компьютерной мыши Zephyr. Особенностью данного устройства является наличие встроенного вентилятора, который призван охлаждать руку пользователя во время жарких игровых баталий.

Дизайн игровой мыши Mindshunter Zephyr предусматривает наличие большого количества отверстий в корпусе. Такой подход обеспечивает сразу несколько преимуществ. Во-первых, за счёт меньшего количества используемого материала устройство имеет небольшую массу – 68 г. Во-вторых, через отверстия хорошо видно встроенную RGB подсветку. Наконец, через отверстия на ладонь пользователя поступает воздушный поток, генерируемый встроенным вентилятором, что позволяет охладить руку. Для активации вентилятора и управления режимами его работы на корпусе предусмотрена дополнительная кнопка.

Журналисты ресурса The Verge уже смогли получить в своё распоряжение предварительный образец игровой мыши Mindshunter Zephyr и протестировали его. Отмечается, что сама по себе мышь достаточно хороша. Она обладает лёгкой и прочной конструкцией, все кнопки приятно щёлкают, сенсор с разрешением 16 000 точек на дюйм очень отзывчив, а возможности RGB-подсветки достаточно обширные.

Что касается встроенного вентилятора, то он достаточно шумный даже на 70% от максимальной скорости вращения. При этом охлаждающий эффект для ладони нельзя назвать выдающимся. Но после некоторого простоя в тёплом помещении мышь ощущается холодной благодаря обдуву её корпуса.