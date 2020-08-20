В Украине вступили в силу изменения к инструкции о начислении и уплате ЕСВ

С 21 августа вступил в силу приказ Министерства финансов Украины, которым внесены изменения в Инструкцию о порядке начисления и уплаты единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Так, внесены изменения, согласно которым ФЛП, в том числе те, которые избрали упрощенную систему налогообложения и в которых работают лица с инвалидностью, применяют ставку ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование 8,41% для работающих лиц с инвалидностью.
Также изменениями предусмотрено:
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