В Украине вступили в силу изменения к инструкции о начислении и уплате ЕСВ

С 21 августа вступил в силу приказ Министерства финансов Украины, которым внесены изменения в Инструкцию о порядке начисления и уплаты единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Так, внесены изменения, согласно которым ФЛП, в том числе те, которые избрали упрощенную систему налогообложения и в которых работают лица с инвалидностью, применяют ставку ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование 8,41% для работающих лиц с инвалидностью.

Также изменениями предусмотрено:

установление льготного порядка уплаты единого взноса для членов фермерских хозяйств;

в случае снятия с учета ФЛП последним периодом, за который необходимо исчислить и уплатить единый взнос, является период со дня окончания предыдущего отчетного периода до месяца, в котором осуществлена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности включительно;

субъекты хозяйствования, которые получают дополнительную финансовую поддержку, уплачивают ЕСВ с учетом положений Порядка предоставления семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц – членов/главы семейного фермерского хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Государственная налоговая служба напоминает, что 31 августа – последний срок для подачи заявления о списании недоимки по ЕСВ .

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