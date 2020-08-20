Как не платить штрафы за "косяки" другого человека на дороге (видео, инфографика)

Чтобы не платить штрафы за «косяки» другого человека на дороге, нужно оформить услугу «Надлежащий пользователь».

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Ведь за поведение на маршруте должен быть наказан водитель авто (назначен как надлежащий пользователь), а не владелец транспортного средства.

Напомним, в Опендатабот теперь можно подписаться на обновления о штрафах за нарушение ПДД (в том числе те, которые выставлены камерами с автофиксацией) и оплатить их.

Весь алгоритм действий в видео ниже.

Справка Finance.ua:

1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Размещение камер видеофиксации в Киевской области.