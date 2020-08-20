Межбанк: НБУ продолжит тактику выкупа излишков предложения доллара

Эта среда пройдет достаточно динамично на валютном рынке с постепенным ростом объемов операций.

Причины все те же:

Приближение окончания отчетного периода. До конца месяца остается всего 4 рабочих дня и клиентам надо успеть закрыть свои основные внешнеэкономические сделки хотя бы до конца недели, чтобы в последний день месяца просто уже завершить расчеты по августу. Недостаток времени заставит компании активнее выходить на межбанк, что приведет к росту статистики торгов. По нашим прогнозам, сегодня объемы операций будут в пределах до $230 млн при заключении до 510-600 сделок;

Основной период возмещений НДС экспортерам. В ближайшие дни государство должно рассчитаться с экспортерами по основным суммам возмещений НДС . Поэтому часть этих компаний постарается дотянуть до этого периода без продаж всех объемов валютной выручки, экономя валюту и тратя гривну, полученную от возмещений. Это уменьшает предложение валюты на межбанке и традиционно играет против гривны;

Расчеты по аукциону Минфина по размещению ОВГЗ , который состоялся вчера, 25 августа. Его результаты оказались откровенно слабыми. Чиновники продали облигаций на общую сумму всего 894,4 млн гривен, в том числе на $29,8 млн. Сегодня день расчетов за эти бумаги, но такие объемы особенно не повлияют на поведение ресурсного и опосредованно – валютного рынков.

В среду валютный рынок продолжит быть полностью зависимым от поведения и курсовых задач крупных игроков. Особого давления на курс гривны мы сегодня не ожидаем и в основном тон на торгах будут задавать выходы отдельных участников рынка с объемами заявок от $10-15 млн. Спекулянты постараются поработать не только в формате “в две стороны” и зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов, а и покачать курс в течение дня, подстраиваясь под действия самых крупных клиентов.

НБУ продолжит тактику выкупа излишков предложения доллара с сохранением при этом основной задачи сглаживания курсовых колебаний в течение дня. Продавать валюту даже при ее ситуативном недостатке регулятор не будет, предоставляя возможность госбанкам продавать валюту госкомпаний максимально дорого.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на котировки межбанка с сохранением в большинстве обменок спреда по доллару в пределах 15-20 копеек и по евро – в пределах до 20- 30 копеек.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, на 26 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,30 – 27,50 гривен, евро – коридор 32,10 – 32,62 гривны.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,20 – 27,65 гривен, евро – коридор 31,80 – 32,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,38 / 27,40

евро – 32,38 / 32,40

российский рубль – 0,3649 / 0,3653

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке