Межбанк: НБУ продолжит тактику выкупа излишков предложения доллара

Эта среда пройдет достаточно динамично на валютном рынке с постепенным ростом объемов операций.
Причины все те же:
В среду валютный рынок продолжит быть полностью зависимым от поведения и курсовых задач крупных игроков. Особого давления на курс гривны мы сегодня не ожидаем и в основном тон на торгах будут задавать выходы отдельных участников рынка с объемами заявок от $10-15 млн. Спекулянты постараются поработать не только в формате “в две стороны” и зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов, а и покачать курс в течение дня, подстраиваясь под действия самых крупных клиентов.
НБУ продолжит тактику выкупа излишков предложения доллара с сохранением при этом основной задачи сглаживания курсовых колебаний в течение дня. Продавать валюту даже при ее ситуативном недостатке регулятор не будет, предоставляя возможность госбанкам продавать валюту госкомпаний максимально дорого.
На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на котировки межбанка с сохранением в большинстве обменок спреда по доллару в пределах 15-20 копеек и по евро – в пределах до 20- 30 копеек.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, на 26 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,30 – 27,50 гривен, евро – коридор 32,10 – 32,62 гривны.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,20 – 27,65 гривен, евро – коридор 31,80 – 32,60 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,38 / 27,40
евро – 32,38 / 32,40
российский рубль – 0,3649 / 0,3653
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