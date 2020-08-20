Гетманцев сообщил, будут ли повышать минималку до 6,5 тысячи

Минимальную зарплату анонсировали поднять в следующем году до шести, а потом до шести с половиной тысяч. Этот эффект для экономики в любом случае будет ощутимым.
Об этом говорится в материале РБК-Украина “Разогрев зарплат: к чему приведет повышение минималки в Украине”.
Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев в комментарии изданию рассказал, что повышение до 5 тысяч минимальной зарплаты не будет иметь какого-либо негативного влияния ни на экономику, ни на инфляцию.
“Это взвешенное решение. Если говорить о повышении к 6,5 тысячи в следующем году – это нужно еще дискутировать”, – сказал он.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей автобусов и грузовиков хотят заставить снова сдавать на праваВчера, 12:30 - 895 4
Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышеннымиПозавчера, 09:13 - 529 2
TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами8 ч. назад - 188 1
Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителейВчера, 18:20 - 1346 1
Коронавирус загнал за черту бедности около 100 миллионов человек - Всемирный банкВчера, 20:10 - 354 1
Особенности увольнения по собственному желаниюВчера, 13:30 - 8837
15 языков программирования, которые обеспечивают высокие зарплаты в IT (инфографика)Вчера, 10:08 - 4705
Кто имеет право ввозить авто в Украину без налоговВчера, 14:12 - 3246
Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителейВчера, 18:20 - 1346 1
Водителей автобусов и грузовиков хотят заставить снова сдавать на праваВчера, 12:30 - 895 4
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 984 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2708 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3944
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2553 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 2050 5