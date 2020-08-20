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Гетманцев сообщил, будут ли повышать минималку до 6,5 тысячи

Гетманцев сообщил, будут ли повышать минималку до 6,5 тысячи

Минимальную зарплату анонсировали поднять в следующем году до шести, а потом до шести с половиной тысяч. Этот эффект для экономики в любом случае будет ощутимым.

Об этом говорится в материале РБК-Украина “Разогрев зарплат: к чему приведет повышение минималки в Украине”.

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев в комментарии изданию рассказал, что повышение до 5 тысяч минимальной зарплаты не будет иметь какого-либо негативного влияния ни на экономику, ни на инфляцию.

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“Это взвешенное решение. Если говорить о повышении к 6,5 тысячи в следующем году – это нужно еще дискутировать”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада одобрила законопроект №3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.
  • По словам Президента, бюджет страны выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное с 1 сентября, с 1 января 2021 года и в середине 2021 года. По его словам, это комплексное решение, к которому добавятся уменьшение кредитной нагрузки и уменьшение процентов по ипотеке.

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По материалам РБК-Украина
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