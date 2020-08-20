Экс-руководителей Укртрансбезопасности уличили в растрате более 100 млн грн

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) уличили бывших руководителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) в растрате почти 109 млн грн бюджетных средств, сообщила пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что в 2018 году чиновники организовали сделку через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели эти комплексы по завышенной стоимости. А комплектация не позволяла их использовать по целевому назначению.
Следственные действия по делу проводились в помещениях Министерства инфраструктуры, Укртрансбезопасности и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, подтверждающая наличие противоправной сделки. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам о подозрении.
Напомним, недавно сотрудники СБУ в Запорожье прекратили незаконную деятельность одной частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли. В результате местный бюджет недополучил 2,5 млн грн.
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