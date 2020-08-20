Sony запатентовала новые сенсоры для геймпада. С ними контроллер будет узнавать пользователя

На днях Twitter-аккаунт PS5only обратил внимание на недавний патент Sony. Предполагается, что геймпад DualSense может получить сенсор, который позволит ему идентифицировать конкретных пользователей, как только те возьмут геймпад в руки.
Sony подала патент на регистрацию технологии, которая позволит геймпаду узнавать человека — это поможет избежать ручного переключения профилей при использовании одного устройства разными людьми.
Читайте также: Sony представила высокоточные GPS-приёмники для Интернета вещей и носимых устройств
Это система, идентифицирующая пользователя контроллера. Она включает в себя один или более сенсоров, которые определят взаимодействие конкретного игрока с геймпадом и передадут телеметрические сведения в данные профиля.
Появление такого патента не гарантирует реализацию технологии в устройствах Sony. Однако пользователи считают, что подобные сенсоры могут появиться и в геймпаде, и даже в других гаджетах — портативных консолях, клавиатурах или мышках.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД решило упростить процедуру ввоза подержанных авто из СШАВчера, 09:00 - 3362 14
В Украине ввели RAB-тарифы на электроэнергиюПозавчера, 10:05 - 6237 6
В течение 15-20 лет угольная отрасль прекратит существование - экспертПозавчера, 20:23 - 1328 5
Цена на газ в Украине, как и раньше, определяется по формуле "хаб+", - ВитренкоВчера, 15:45 - 298 4
В Украине на треть подскочила цена газа для коммунальных службПозавчера, 19:00 - 595 3
В Украине с 1 сентября пересчитают зарплаты учителям: кому и сколько добавятВчера, 08:00 - 8706
Правительство планирует установить ежемесячные доплаты в 500 гривен некоторым пенсионерамВчера, 16:00 - 3691 2
МВД решило упростить процедуру ввоза подержанных авто из СШАВчера, 09:00 - 3362 14
Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границуВчера, 07:47 - 1686
Снят мораторий на ряд видов внеплановых проверок: к кому придутВчера, 11:00 - 1583
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $5Позавчера, 12:44 - 826 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2605 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3835
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2489 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1998 5