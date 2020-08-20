Sony запатентовала новые сенсоры для геймпада. С ними контроллер будет узнавать пользователя

На днях Twitter-аккаунт PS5only обратил внимание на недавний патент Sony. Предполагается, что геймпад DualSense может получить сенсор, который позволит ему идентифицировать конкретных пользователей, как только те возьмут геймпад в руки.

Sony подала патент на регистрацию технологии, которая позволит геймпаду узнавать человека — это поможет избежать ручного переключения профилей при использовании одного устройства разными людьми.

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Это система, идентифицирующая пользователя контроллера. Она включает в себя один или более сенсоров, которые определят взаимодействие конкретного игрока с геймпадом и передадут телеметрические сведения в данные профиля.

Появление такого патента не гарантирует реализацию технологии в устройствах Sony. Однако пользователи считают, что подобные сенсоры могут появиться и в геймпаде, и даже в других гаджетах — портативных консолях, клавиатурах или мышках.