Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли это

Как с точки зрения экономики происходит повышение минимальной заработной платы, закон о котором 25 августа приняла Верховная Рада, рассказал советник президента по экономике Олег Устенко в эфире канала “Украина 24”.
“Возможно, глава государства хотел бы сделать минимальную зарплату и 10 тысяч, вопрос только, где взять для этого ресурс. Логика должна быть следующая. Первое: увеличивается производительность труда. Увеличение производительности дает возможность выплачивать в частном секторе более высокие зарплаты, из более высоких зарплат выплачивается больше налогов, сбор налогов растет, и тогда идет увеличение минимальной заработной платы в частном секторе. И тогда можно регулировать минимальную зарплату везде”, – пояснил он.
Устенко отметил, что сейчас в Украине нет предпосылок для того, чтобы минимальная зарплата росла и дальше.
“Для того, чтобы делать качественные скачки, необходимо показывать экономический рост от 5% в год. Напомню, что в текущем году прогнозное падение украинской экономики 5%. И это вдвое лучше, чем падение, которое будет в Европейском союзе”, – сказал он.
Напомним, как будут повышать минимальную зарплату:
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