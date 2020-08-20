Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли это

Как с точки зрения экономики происходит повышение минимальной заработной платы, закон о котором 25 августа приняла Верховная Рада, рассказал советник президента по экономике Олег Устенко в эфире канала “Украина 24”.

“Возможно, глава государства хотел бы сделать минимальную зарплату и 10 тысяч, вопрос только, где взять для этого ресурс. Логика должна быть следующая. Первое: увеличивается производительность труда. Увеличение производительности дает возможность выплачивать в частном секторе более высокие зарплаты, из более высоких зарплат выплачивается больше налогов, сбор налогов растет, и тогда идет увеличение минимальной заработной платы в частном секторе. И тогда можно регулировать минимальную зарплату везде”, – пояснил он.

Устенко отметил, что сейчас в Украине нет предпосылок для того, чтобы минимальная зарплата росла и дальше.

“Для того, чтобы делать качественные скачки, необходимо показывать экономический рост от 5% в год. Напомню, что в текущем году прогнозное падение украинской экономики 5%. И это вдвое лучше, чем падение, которое будет в Европейском союзе”, – сказал он.

Напомним, как будут повышать минимальную зарплату:

с 1 сентября – возрастет до 5000 грн (+277 грн или +5,9%);

с 1 января 2021 года – до 6000 грн (+1000 грн или +20%);

с 1 июля 2021 года – до 6500 грн (+500 грн или +8,3%).

Справка Finance.ua:

Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада приняла законопроект № 3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.

Бюджет страны выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное с 1 сентября, с 1 января 2021 года и в середине 2021 года.

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