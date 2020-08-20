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ПФУ завершил финансирование пенсий августа - на выплаты "ушло" свыше 39 миллиардов

ПФУ завершил финансирование пенсий августа - на выплаты "ушло" свыше 39 миллиардов

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий августа и направил на выплаты 39,2 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства в FACEBOOK.

“25 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом с начала августа на пенсионные выплаты направлено 39,2 млрд грн.


Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

  • Украинские пенсионеры, у которых размер средней пенсии вырос на 400 гривен в 2020 году, должны дольше оставаться на рынке труда.
  • В Украине из-за повышения минималки с 4723 до 5000 грн возрастут пенсии у 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что украинцы старше 65 лет, выполнившие требования по стажу, имеют право получать не менее 40% минималки.
  • У украинцев, у которых из-за неверно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, есть возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.

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По материалам Finance.UA
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