Rolls-Royce представил новую коллекционную модель кабриолета (фото)

Британский производитель люксовых машин Rolls-Royce представил особое исполнение кабриолета Dawn в версии Silver Bullet.
Об этом сообщает Телеграф.
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Компания Rolls-Royce поделилась фотографиями первого коллекционного автомобиля нового десятилетия – кабриолета Dawn в исполнении Silver Bullet, который выпустят тиражом в 50 экземпляров.
Фото: Rolls-Royce Motor Cars
Модификация, которую производитель представит на автомобильном рынке, отличается от классического Dawn только уникальной окраской кузова, которая выполнена в серебристом оттенке, аналогичным декором салона и табличками с названием спецверсии.
Фото: Rolls-Royce Motor Cars
Салон автомобиля выполнен в благородном светло-коричневом оттенке.
Компания пока не объявила цену на новую автомодель.
Фото: Rolls-Royce Motor Cars
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