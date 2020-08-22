Rolls-Royce представил новую коллекционную модель кабриолета (фото)

Британский производитель люксовых машин Rolls-Royce представил особое исполнение кабриолета Dawn в версии Silver Bullet.

Об этом сообщает Телеграф.

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Компания Rolls-Royce поделилась фотографиями первого коллекционного автомобиля нового десятилетия – кабриолета Dawn в исполнении Silver Bullet, который выпустят тиражом в 50 экземпляров.



Фото: Rolls-Royce Motor Cars

Модификация, которую производитель представит на автомобильном рынке, отличается от классического Dawn только уникальной окраской кузова, которая выполнена в серебристом оттенке, аналогичным декором салона и табличками с названием спецверсии.



Фото: Rolls-Royce Motor Cars

Салон автомобиля выполнен в благородном светло-коричневом оттенке.

Компания пока не объявила цену на новую автомодель.



Фото: Rolls-Royce Motor Cars