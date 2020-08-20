Компания Новинского выкупает акции Юнекс Банка у миноритариев

20 августа акционеры Юнекс Банка компании Withine Investments LTD (94,98%) и ООО “Флот Экспресс” (4,36%) заключили договор о совместном приобретении прав собственности на контрольный пакет акций этого финучреждения в размере 99,34%.

Как сообщает Finbalance, эта сделка реализует право об обязательной продаже акций по требованию лиц, действующих совместно, которые являются владельцами доминирующего контрольного пакета акций.

Уполномоченным лицом сторонами договора на совершение сделок по приобретению акций Юнекс Банка в интересах сторон договора определено ООО “Флот Экспресс”.

В ООО “Флот Экспресс” сообщили, что самая высокая цена приобретения акций банка в течение 12 месяцев, предшествовавших дню сделки, составляет 0,3086 грн за одну простую именную акцию АО “Юнекс Банк”.

По данным НБУ, по состоянию на 12 августа 2020 года, конечным бенефициаром Withine Investments LTD был украинский бизнесмен Вадим Новинский, а ООО “Флот Экспресс” — Дмитрий Елтышев, которого связывают с Новинским.

За первое полугодие 2020 года Юнекс Банк получил убыток в сумме 16,2 млн грн. Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 августа 2020 года составил 85,43% (требование НБУ — не менее 10%).

При этом, на отчетную дату Юнекс Банк нарушал норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, должно быть не более 25%), который составил 30,55%.