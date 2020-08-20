Бюджетный смартфон Moto G9 ничем не удивляет, но соответствует своей цене (фото)

Бренд Motorola, принадлежащий китайской компании Lenovo, пополнил ассортимент новым доступным смартфоном — Moto G9. Это очередной ничем не примечательный смартфон с простенькими параметрами, но и цена у него соответствующая.

Внешне Moto G выполнен в современной стилистике многих моделей производителя — с каплевидным вырезом и квадратным блоком основной камеры.

Он оснащен крупным ЖК-экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ (1600х720 пикселей), а в основе лежит актуальная 11-нм SoC Snapdragon 662, дополненная 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Для расширения объема последней есть слот microSD.

Камера, вероятно, ничего сверхъестественного здесь не продемонстрирует. Основная камера тут тройная. Главный сенсор разрешением 48 Мп соединен с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,7. Вдобавок установлено еще два 2-Мп модуля с объективами F/2,4: один для портретов, а второй — для макросъемки. Спрятанная в вырезе фронтальная камера характеризуется разрешением 8 Мп и диафрагмой F/2,2.

Емкость аккумулятора приличная — 5000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 20 Вт и порт USB 2.0 Gen 1 Type-C. Габариты составляют 165,2×75,7×9,2 мм при массе 200 г. На выбор доступны два цвета: Sapphire Blue и Forest Green. На смартфон установлена ОС Android 10. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели и аудиоразъем 3,5 мм.



За новинку просят €130, а старт продаж запланирован на 31 августа.