0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Xwing превратила пассажирский самолет Cessna 208B Grand Caravan в грузовой беспилотник

Xwing превратила пассажирский самолет Cessna 208B Grand Caravan в грузовой беспилотник

Американский авиационный стартап Xwing провел переоборудование малого многофункционального самолета Cessna 208B Grand Caravan в грузовой беспилотник, который будет использоваться для автоматической доставки грузов на средние расстояния.

Разработчики провели уже около 70 испытательных полетов в полностью автоматическом режиме от взлета до посадки, а также получили разрешение Федерального управления гражданской авиации на полеты беспилотного Grand Caravan с грузами. Пока что во время этих полетов в кабине должен находиться пилот.

При конвертации Cessna 208B в беспилотник Xwing установила на самолет систему Autoflight собственной разработки, в состав которой входят сенсоры подсистемы уклонения от столкновений в воздухе и цифровая система управления полетом. Естественно, Autoflight способна также обмениваться с диспетчерскими службами информацией о других самолетах в воздухе и передавать собственный полетный план. На текущий момент Autoflightа способна производить взлет и посадку самолета, а также полет по заранее заданному маршруту. В будущем разработчики планируют добавить возможность автоматической рулежки по аэродрому.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.