Xwing превратила пассажирский самолет Cessna 208B Grand Caravan в грузовой беспилотник

Американский авиационный стартап Xwing провел переоборудование малого многофункционального самолета Cessna 208B Grand Caravan в грузовой беспилотник, который будет использоваться для автоматической доставки грузов на средние расстояния.

Разработчики провели уже около 70 испытательных полетов в полностью автоматическом режиме от взлета до посадки, а также получили разрешение Федерального управления гражданской авиации на полеты беспилотного Grand Caravan с грузами. Пока что во время этих полетов в кабине должен находиться пилот.

При конвертации Cessna 208B в беспилотник Xwing установила на самолет систему Autoflight собственной разработки, в состав которой входят сенсоры подсистемы уклонения от столкновений в воздухе и цифровая система управления полетом. Естественно, Autoflight способна также обмениваться с диспетчерскими службами информацией о других самолетах в воздухе и передавать собственный полетный план. На текущий момент Autoflightа способна производить взлет и посадку самолета, а также полет по заранее заданному маршруту. В будущем разработчики планируют добавить возможность автоматической рулежки по аэродрому.