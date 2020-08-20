Рада сделала шаг к получению двух кредитов от ЕИБ на 500 млн евро

Верховная Рада Украины ратифицировала два соглашения, необходимые для получения от Европейского инвестиционного банка двух кредитов объемом 450 и 50 млн евро. Нардепы поддержали соответствующие проекты законов №№0055-0056.
За законопроекты проголосовали 288 и 273 парламентарии соответственно.
В пояснительной записке указано, что кредит объемом 450 млн евро пойдет на реализацию проекта “Развитие трансъевропейской транспортной сети”.
“Проектом закона ратифицируется финансовое соглашение, которое предусматривает инвестирование развития дорожных объектов, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, экономичности и комфортности перевозок пассажиров и грузов”, – указано в записке.
Кроме того, кредит в размере 50 млн евро направят на реализацию проекта “Транспортная связь в Украине – фаза І”.
При этом источником возврата и обслуживания кредитов на каждый бюджетный год будут средства государственного дорожного фонда, который создается в составе специального фонда государственного бюджета, что предусмотрено статьей 242 Бюджетного кодекса Украины.
Напомним, Рада также ратифицировала соглашение, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза: нардепы одобрили соответствующий законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0063.
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