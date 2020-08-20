0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

Рада сделала шаг к получению двух кредитов от ЕИБ на 500 млн евро

Рада сделала шаг к получению двух кредитов от ЕИБ на 500 млн евро

Верховная Рада Украины ратифицировала два соглашения, необходимые для получения от Европейского инвестиционного банка двух кредитов объемом 450 и 50 млн евро. Нардепы поддержали соответствующие проекты законов №№0055-0056.

За законопроекты проголосовали 288 и 273 парламентарии соответственно.

В пояснительной записке указано, что кредит объемом 450 млн евро пойдет на реализацию проекта “Развитие трансъевропейской транспортной сети”.

“Проектом закона ратифицируется финансовое соглашение, которое предусматривает инвестирование развития дорожных объектов, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, экономичности и комфортности перевозок пассажиров и грузов”, – указано в записке.

Кроме того, кредит в размере 50 млн евро направят на реализацию проекта “Транспортная связь в Украине – фаза І”.

При этом источником возврата и обслуживания кредитов на каждый бюджетный год будут средства государственного дорожного фонда, который создается в составе специального фонда государственного бюджета, что предусмотрено статьей 242 Бюджетного кодекса Украины.

Напомним, Рада также ратифицировала соглашение, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза: нардепы одобрили соответствующий законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0063.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.