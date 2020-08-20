По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (25,700 млн и 24,786 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 28), максимальный курс продажи доллара 27,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,46-27,47 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 65 активных заявок по доллару на сумму 50,486 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,5200 – 10 000

27,5000 – 2 222

27,4800 – 150 000

27,4700 – 10 000

27,4600 – 120 000

27,4600 – 50 000

27,4600 – 23 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,4500 – 1 900

27,4600 – 20 000

27,4600 – 17 000

27,4700 – 40 000

27,4800 – 30 000

27,4800 – 20 000

27,4800 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5030 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4512 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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