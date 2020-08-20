По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (25,700 млн и 24,786 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 28), максимальный курс продажи доллара 27,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,46-27,47 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 65 активных заявок по доллару на сумму 50,486 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,5200 – 10 000
27,5000 – 2 222
27,4800 – 150 000
27,4700 – 10 000
27,4600 – 120 000
27,4600 – 50 000
27,4600 – 23 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,4500 – 1 900
27,4600 – 20 000
27,4600 – 17 000
27,4700 – 40 000
27,4800 – 30 000
27,4800 – 20 000
27,4800 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5030 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4512 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько стоят самые дешевые подержанные авто в УкраинеВчера, 18:02 - 31109 7
День Независимости Украины. Когда есть чем гордитьсяВчера, 13:01 - 2856 3
Штрафы и запрет на выезд из страны: как планируют взимать долги за коммуналку4 ч. назад - 687 2
Кого оштрафуют за фискальный чек без обязательных реквизитовВчера, 15:28 - 1819 2
Обвал на рынке аренды жилья: цены сейчас и прогнозы на осеньВчера, 16:10 - 7514 2
Сколько стоят самые дешевые подержанные авто в УкраинеВчера, 18:02 - 31109 7
В каких случаях полицейский имеет право изъять водительское удостоверениеВчера, 17:14 - 11632
Обвал на рынке аренды жилья: цены сейчас и прогнозы на осеньВчера, 16:10 - 7514 2
Автомобили, которые пользуются повышенным спросом у угонщиков5 ч. назад - 3036
День Независимости Украины. Когда есть чем гордитьсяВчера, 13:01 - 2856 3
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 1923 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3134
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1953 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1723 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1757 6