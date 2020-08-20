Укрэксимбанк вложил 3 млрд грн рефинанса в строительство дорог

Государственный Укрэксимбанк направил еще 2,87 млрд грн кредита на приобретение облигаций Госагентства автомобильных дорог («Укравтодор») под 9,99% годовых.
Об этом сообщил председатель правления госбанка Евгений Мецгер.
«Итак, сначала, 14 августа мы, в рамках предварительно открытого лимита, привлекли 2,872 млрд грн рефинансирования Национального банка Украины», – написал он.
Мецгер уточнил, что после получения кредита рефинансирования Укрэксимбанк 19 августа принял участие в аукционе своп процентной ставки НБУ на 2,87 млрд грн под 6,5% годовых.
«И в тот же день заключили соглашение с «Укравтодором» о приобретении облигаций в размере 2,87 млрд гривен с фиксированной доходностью 9,99% годовых», – добавил глава банка.
Напомним, 30 апреля Укрэксимбанк привлек кредит рефинансирования НБУ на 6 млрд грн под залог пула активов.
После этого Укрэксимбанк обещал прокредитовать Укравтодор на 19,3 млрд грн и предоставил первый транш финансирования на обновление дорог в 5,782 млрд грн под 10,5%.
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