Бюджетный комитет согласовал выделение средств на повышение зарплат медикам

С 1 сентября медицинским работникам повысят заработные платы, пока это лишь первый шаг.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Только что закончилось заседание бюджетного комитета. На этом заседании было согласовано выделение средств на повышение заработной платы нашим медицинским работникам. Начиная с 1 сентября этого года и до конца года”, – сообщил Степанов.

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По его словам, это первый шаг, все формальности уже отрегулированы.

“Первый шаг – это установление этих доплат. Для того чтобы мы построили реальную медицину, чтобы мы были уверены, что нам всегда окажут медицинскую помощь, врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал должны получать справедливую заработную плату”, — отметил он.

Как он отметил, поднимать заработные платы медикам необходимо, чтобы они не выезжали за границу.

“Почему это еще важно, потому что у нас количество людей медицинских специальностей, которые выезжают за границу, каждый год становится больше. Я хочу напомнить, что у нас большое количество врачей пенсионного возраста, а молодежь не готова соглашаться с теми недопустимыми заработными платами, которые у нас были 29 лет”, — добавил он.

Справка Finance.ua:

Ранее Максим Степанов сообщал, что с 1 сентября зарплата врачей вырастет на 3,5 тысячи гривен.

15 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплаты медиков повысятся.

Также министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал очередное повышение зарплаты медицинским работникам с 1 января 2021 года.

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