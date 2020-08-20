Коронакризис: Германия продолжит выплаты бизнесу до декабря

Министерство экономики Германии намерено продлить до конца года выплаты помощи малому и среднему бизнесу для компенсации убытков, вызванных пандемией COVID-19.
Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря минэкономики ФРГ.
Планируется, что финансовая помощь, выплата которой стартовала в июле, будет предоставляться до декабря этого года. Максимальный размер дотаций одному предприятию составляет 150 тыс. евро.
В министерстве также заверили, что немецкий бизнес активно пользуется льготными условиями государственных кредитных программ. К середине августа поступило 83 тыс. заявок и было согласовано выделение почти 45 млрд евро подобных займов.
Как напоминает DW, в Германии для компенсации убытков бизнесу от эпидемии коронавируса была внедрена беспрецедентная программа финансовой помощи. Компенсацию в размере до 50 тыс. евро в месяц (максимум три месяца) могут получить малые и средние предприятия всех отраслей – как организации, так и физические лица. При этом предприятие должно показать, что его оборот за месяц, на который оно запрашивает помощь, упал на 40 или более процентов по сравнению с этим же месяцем 2019 года.
Всего правительство Германии приняло пакет поддержки экономики объемом 130 млрд евро.
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