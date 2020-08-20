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Анонсирован первый кнопочный телефон с датчиками пульса и давления (фото)

Анонсирован первый кнопочный телефон с датчиками пульса и давления (фото)

Бренд Lava анонсировал первый кнопочный телефон с датчиками пульса и давления. Он так и называется – Lava Pulse. Устройство стоит всего $26.

Главный датчик Lava Pulse расположен на задней панели устройства, прямо под камерой. Нужно приложить к сенсору палец и смотреть на экран для считывания показаний.

Телефон оснащён 2,4-дюймовым дисплеем разрешением 240 × 320 пикселей. Он работает с фирменным программным обеспечением. Хранилище устройства может достигать в объёме 32 ГБ, то есть там можно хранить музыку или видео. Есть также радиоприёмник и 3,5-мм разъём для наушников.


Фото: ferra.ru

Аппарат питает аккумулятор ёмкостью 1800 мАч. Этого достаточно для шести дней автономного использования. Подключения к интернету у телефона нет. Поэтому он может подойти для пожилых людей, которым важно следить за здоровьем.

По материалам internetua.com
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