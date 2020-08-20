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NASA готовит к запуску космический корабль на «зелёном» топливе

NASA готовит к запуску космический корабль на «зелёном» топливе

Около года назад NASA начало работу по созданию нового ракетного топлива Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic (ASCENT), которое должно стать «зелёной» альтернативой широко используемому гидразину, обладающему изрядной токсичностью. Наконец, аэрокосмическое агентство объявило о завершении исследований и анонсировало миссию по запуску «экологически чистого» космического корабля.

Ракетное топливо нового типа, ранее известное как AF-M315E, представляет собой монотопливный состав, разработанный Отделением ракетных двигателей исследовательской лаборатории ВВС США. ASCENT. По заявлению его создателей, оно обеспечивает увеличение удельной плотности импульса на 50% по сравнению с монотопливом на основе гидразина, при этом обладает гораздо меньшей токсичностью, стоит дешевле и не требует использования костюмов полной химзащиты при работе с ним.

Разработка проводилась в рамках миссии NASA по внедрению нового топлива, которая была запущена около года назад. Полученный пропеллент, по словам представителей агентства, станет «зелёной» альтернативой существующим токсичным вариантам, но связанная с ним силовая установка ещё никогда не использовалась в реальных миссиях. Тем не менее разработчики заверяют, что провели все необходимые испытания на пригодность топлива к эксплуатации.

Сейчас NASA решило почти все технические вопросы, связанные с доказательством того, что ASCENT можно использовать для его собственных космических программ, а также для запусков ракет коммерческих компаний. Агентство уже планирует миссию Lunar Flashlight, в которой будет задействован небольшой космический корабль на «зелёном» топливе.

По материалам 4PDA
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